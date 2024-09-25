На Западе испугались последствий провала на Украине

Западные государства не могут допустить поражения Украины, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС. По его словам, провал по украинскому треку спровоцирует неудачи и в других аспектах.

«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде <...> Некоторые говорят: «Остановите войну, потому что она слишком дорого нам обходится». Да, без нашей поддержки Украина должна была сдаться. Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией», — отметил Боррель, выступая на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Он добавил, что данная позиция Запада по украинскому кризису должна быть очевидна. Боррель подчеркнул, что не поддерживает «любителей мира», критикующих высокий уровень расходов на помощь Киеву.

Ранее в Европе указали на провал Запада на Украине.