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Президент Сальвадора заявил о наступлении «темной эры» человечества

Президент Сальвадора Букеле заявил о наступлении «темной эры» человечества

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Richard Drew/AP

Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении «темной эры» для человечества. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, симптомами этой эры являются ущемление свобод и международные конфликты. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он напомнил, что его страна пережила период упадка, сейчас же похожие события начинают происходить уже в мировом масштабе.

«Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их», — рассказал он.

До этого президент США Джо Байден во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН упомянул российского коллегу Владимира Путина.

О российском лидере он вспомнил во время заседания, американский лидер высказался о текущей ситуации на Украине. В том числе он обвинил президента РФ в желании «разрушить» соседнее государство.

Ранее в Кремле оценили вероятность встречи лидеров пятерки СБ ООН.

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