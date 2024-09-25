Президент Сальвадора заявил о наступлении «темной эры» человечества

Сальвадорский лидер Найиб Букеле заявил о наступлении «темной эры» для человечества. Об этом пишет РИА Новости.
По его мнению, симптомами этой эры являются ущемление свобод и международные конфликты. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он напомнил, что его страна пережила период упадка, сейчас же похожие события начинают происходить уже в мировом масштабе.
«Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их», — рассказал он.
До этого президент США Джо Байден во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН упомянул российского коллегу Владимира Путина.
О российском лидере он вспомнил во время заседания, американский лидер высказался о текущей ситуации на Украине. В том числе он обвинил президента РФ в желании «разрушить» соседнее государство.
Ранее в Кремле оценили вероятность встречи лидеров пятерки СБ ООН.