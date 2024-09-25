Визит Зеленского на военный завод США сочли незаконным

Ряд американских законодателей в конгрессе США выступили за организацию расследования поездки украинского лидера Владимира Зеленского на предприятие в штате Пенсильвания, которое занимается производством боеприпасов, передает РИА Новости. С точки зрения конгрессменов, визит политика нарушает сразу несколько законов страны.

«Хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США вследствие недавнего визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию и требуем [проведения] полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — говорится в сообщении.

Письмо с соответствующим призывом подписали девять американских конгрессменов. Документ был направлен в минюст США. В тексте подчеркивается, что ряд чиновников из Демократической партии могли использовать поездку Зеленского на завод в городе Скрэнтон в рамках предвыборной кампании, что запрещено.

Ранее Зеленского обвинили в готовности развязать третью мировую войну.