Небензя высказался о пользе поставок оружия для ВСУ

РФ поставила ВСУ на грань разгрома вопреки поставкам оружия с Запада. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

При этом российский дипломат отметил, что сейчас Запад почти напрямую участвует в конфликте «с целью нанести России — жизнями украинцев — стратегическое поражение», поставляя для этого Киеву инструкторов, оружие и разведывательные данные.

До этого Небензя предупредил о риске войны НАТО с РФ после снятия ограничений на удары вглубь России с использованием западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Белом доме ответили, что США серьезно воспринимают заявления РФ о риске войны с НАТО.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Небензя обвинил Запад в пиаре просроченного Зеленского.