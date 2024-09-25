В ООН объявили о наступлении «темной эры» человечества

Мировое сообщество переживает упадок и приближается к не лучшему этапу своей истории, считает президент Сальвадора Найиб Букеле, передает РИА Новости. Выступая на неделе высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что впереди ждут новые конфликты и «мрачный поворотный момент» для всего мира.

«Мы стоим перед новой темной эрой человечества. Как сальвадорцы мы распознаем эти симптомы упадка, когда видим их, потому что мы прошли через все это. Мы пережили этапы падения нашей нации один за другим и вновь наблюдаем те же этапы, но на этот раз в глобальном масштабе <...> Мы можем лишь предостеречь как друг, который пережил темные времена и боролся за свою жизнь, чтобы выбраться из них», — указал Букеле.

Он добавил, что международное сообщество перестало быть единым, став более враждебным и беспокойным. Букеле подчеркнул, что западные государства потеряли статус оплота свободы выражения мнений.

«Это началось давно, но сейчас мы лучше это замечаем, потому что в последние годы оно ускорилось, и это ускорение означает, что мы приближаемся к мрачному поворотному моменту», — заключил политик.

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