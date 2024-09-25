Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине мэр Острога оправдался за русскую песню и пьяный дебош

Мэр украинского Острога Ягодка извинился за исполнение русской песни

close
Vasily Fedosenko/Reuters

Мэр города Острог в Ровненской области Украины Юрий Ягодка принес свои извинения жителям за «неподобающее поведение», передает РИА Новости. По информации агентства, в конце лета местная активистка застала градоначальника в нетрезвом виде, исполняющим русскую песню в Центре культуры и досуга.

«Моя вина в том, что, говоря по-простому, — напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине <...> никакая усталость, моральное давление или провокации не оправдывают то, что произошло», — отметил Ягодка.

Он добавил, что просит прощения у горожан и своих близких. При этом в ходе своего «пьяного дебоша» исполнял Ягодка классическую композицию «Ой, цветет калина в поле у ручья». Сам инцидент произошел в День памяти защитников Украины.

Ранее в СБУ подсчитали, сколько дел о госизмене и шпионаже завели с начала СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами