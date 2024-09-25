На Украине мэр Острога оправдался за русскую песню и пьяный дебош

Мэр города Острог в Ровненской области Украины Юрий Ягодка принес свои извинения жителям за «неподобающее поведение», передает РИА Новости. По информации агентства, в конце лета местная активистка застала градоначальника в нетрезвом виде, исполняющим русскую песню в Центре культуры и досуга.

«Моя вина в том, что, говоря по-простому, — напился. Моя вина в том, что вел себя так, как не подобает городскому голове, не подобает публичному человеку и не подобает мужчине <...> никакая усталость, моральное давление или провокации не оправдывают то, что произошло», — отметил Ягодка.

Он добавил, что просит прощения у горожан и своих близких. При этом в ходе своего «пьяного дебоша» исполнял Ягодка классическую композицию «Ой, цветет калина в поле у ручья». Сам инцидент произошел в День памяти защитников Украины.

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