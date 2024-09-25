В Европе указали на провал Запада на Украине

Курс западных государств на передачу Украине различного оружия не привел к урегулированию ситуации, уверен глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, военная помощь не смогла сделать конец противостояния ближе.

«Поставки оружия совершенно не помогли приблизить эту войну к завершению. Поставки оружия совершенно не способствовали окончанию этой войны, а увеличение количества вооружений по обе стороны фронта привело к <...> затягиванию [конфликта]», — отметил Сийярто, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященного украинскому кризису.

Он добавил, что венгерская сторона, в отличие от своих западных союзников, призывает к дипломатическому решению ситуации. Сийярто подчеркнул, что Венгрия готова поддерживать все инициативы, способные привести к миру на Украине.

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