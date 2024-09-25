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В России допустили диалог с Западом без Зеленского

Депутат Госдумы Новиков заявил, что Россия и Запад могут говорить без Зеленского

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Киев необязательно должен участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что вопрос может быть решен за счет прямого контакта России и Запада.

«Неудивительно, что западные союзники Украины теперь говорят о том, что не услышали в плане [украинского лидера Владимира] Зеленского ничего нового <...> Россия и Запад могут говорить напрямую, без Киева. Зеленский — это все же инструмент НАТО. Какие-то протесты с его стороны звучать могут, но они не отменят реальности», — указал депутат.

Он добавил, что украинскому политику придется принять позицию западных государств в любом случае. Новиков подчеркнул, что российская сторона не отказывается от своих целей на специальную военную операцию и будет добиваться их реализации.

Ранее в России рассказали, как закончится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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