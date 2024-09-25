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В МИД Гондураса оценили вероятность вступления страны в БРИКС

Глава МИД Гондураса Рейна не исключил вероятность вступления страны в БРИКС

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Владимир Песня/РИА Новости

Гондурас в будущем может присоединиться к БРИКС. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Эдуардо Энрике Рейна.

«Возможно, в будущем. На данном этапе наш интерес состоит в присоединении к работе нового Банка развития БРИКС», — сказал глава внешнеполитического ведомства на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Сейчас в альянс входит девять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. При этом объединение продолжает расширяться.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», включение страны в объединение выгодно обеим сторонам.

24 сентября премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил надежду на вступление в БРИКС для борьбы с «доминированием доллара и евро». Политик отметил, что страна также хочет прийти к «более справедливым торговым отношениям на международной арене».

Ранее в Турции рассказали, как страна может «разорвать цепи НАТО».

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