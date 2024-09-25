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В Польше назвали все границы в Европе искусственными

Глава МИД Польши Сикорский счел все границы в Европе искусственными

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Vladislav Culiomza/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский охарактеризовал границы европейских стран как искусственные. Это заявление он сделал перед заседанием Совета Безопасности ООН, посвященным ситуации на Украине в эфире телеканала CNN

Сикорский раскритиковал существующие границы, заявив: «Все границы в Европе являются искусственными».

Также он высказывался по поводу мобилизации на Украине, предложив лишать гражданства тех, кто уклоняется от призыва.
«Если не явиться на ежегодные учения резервистов, например, в Швейцарии или Финляндии, существует риск утраты гражданства», — добавил он.

19 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024, в ходе которой предложил передать Крым под мандат ООН. Как он сказал, тогда у международного сообщества появится возможность подготовить и провести «честный» референдум о статусе полуострова.

Сикорский в 2005—2007 годах был также министром обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и вновь с декабря 2023 года был назначен министром иностранных дел при правительстве Дональда Туска. До 2006 года Сикорский был гражданином Великобритании.

Ранее президент Польши напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером.

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