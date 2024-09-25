Украинский президент Владимир Зеленский для того, чтобы остаться у власти, готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готового ради сохранения своей власти <...> столкнуть мир в пучину третьей мировой войны», — заявил он.

Небензя добавил, что решить украинский кризис не получится без устранения нарушений прав русскоязычного населения.

Незадолго до этого Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности ООН стало концертной площадкой для Зеленского.

По словам постпреда РФ, Киев заинтересован в снятии ограничений на применение дальнобойного западного оружия для вовлечения государств Запада в конфликт.

Ранее Небензя заявил, что коррупция на Украине мешает поставкам западного оружия.