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Зеленский высказался о решении конфликта на Украине

Зеленский назвал невозможным разрешение конфликта на Украине путем переговоров

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможным разрешение конфликта с Россией путем переговоров. С такими словами он выступил в Генеральной Ассамблее ООН.

«Россию можно только принудить к миру», — заявил украинский лидер.

Ступенью к завершению конфликта политик назвал подготовку «второго саммита мира» по Украине и участие США и стран Азии и Латинской Америки в процессе урегулирования.

В интервью для ABC Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется, однако назвал путем к нему усиление Украины.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной.

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