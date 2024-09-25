Израиль обвинили в отчаянном варварстве на Ближнем Востоке

Мировое сообщество должно отреагировать на действия Израиля в Ливане, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости. Выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что еврейское государство осуществляет насилие, которое создает угрозу для всего региона.

«Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекратило отчаянное варварство Израиля в Ливане», — пояснил Пезешкиан.

Он добавил, что если ничего не сделать в отношении Израиля, то конфликт распространится на Ближний Восток, а потом и весь остальной мир.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории. А четыре дня спустя Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера» против объектов «Хезболлы» в республике.

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