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В КНР обрисовали позицию Глобального Юга по Украине

Глава МИД Китая Ван И: Глобальный Юг за мирное урегулирование на Украине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Большинство государств Глобального Юга объединяются друг с другом на фоне продолжения конфликта на Украине, считает министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС. По его словам, государства выступают за поиск мирного решения ситуации.

«Все больше стран глобального Юга объединяется в поддержку мира и создает атмосферу и условия для мирного урегулирования украинского кризиса. Международное сообщество должно воспользоваться открывающимися перед нами возможностями», — пояснил Ван И, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященного украинскому кризису.

Он добавил, что мир нужно работать сообща для того, чтобы продвигать дипломатическое решение конфликта. Ван И подчеркнул, что государства Глобального Юга больше других стран пострадали от продолжения боевых действий и сталкиваются с серьезным давлением из-за ситуации на Украине.

Ранее в Иране сделали признание по отношению к СВО на Украине.

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