Посольство РФ осудило признание Швейцарией голодомора геноцидом

Россия с недоумением и возмущением восприняла решение Национального совета Швейцарии признать голодомор геноцидом. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в стране.

«Швейцарские законодатели в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-нибудь «подсобить» Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа», — говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии «использует грубо извращенную трактовку» событий прошлого. Дипломаты назвали подобное решение «историческим оружием», которое используется в войне Запада против России.

Депутаты парламента Швейцарии проголосовали за признание голодомора на Украине геноцидом 24 сентября.

Голодомор — массовый голод, который привел к человеческим жертвам на территории Украинской ССР в первой половине 1933 года. События того времени признаны актом геноцида в 31 стране мира. Россия отрицает данную точку зрения.

26 июля сенат парламента Италии одобрил резолюцию о признании «голодомора» геноцидом украинского народа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное решение, заявила, что Рим подобными действиями отдаляет нормализацию российско-итальянских отношений.

Ранее российское посольство раскритиковало США за сравнение «голодомора» с СВО.