Сербия предупредила об угрозе ядерного Холокоста

Мировое сообщество должно перейти к диалогу, чтобы не допустить атомной катастрофы, считает президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС. Выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН он заметил, что в настоящее время в мире не хотят слушать друг друга.

«Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на пороге ядерной катастрофы и ядерного Холокоста <...> мы живем в мире, в котором никто никого не слушает. Нам необходимо выстраивать диалог, даже когда нет согласия, необходимо восстановить подорванный авторитет ООН», — указал Вучич.

Он добавил, что мировое сообщество должно оставить политику «двойных стандартов». При этом Вучич не уточнил, как скоро мировое сообщество может столкнуться с ядерной катастрофой, если откажется от переговоров друг с другом.

Ранее в ООН заявили о близости мира к состоянию пороховой бочки.