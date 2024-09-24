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Небензя назвал выступление Зеленского в ООН «концертом»

Небензя: заседание СБ ООН стало концертной площадкой для Зеленского

Заседание Совета Безопасности ООН стало концертной площадкой для Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя до начала заседания, передает ТАСС.

«Это мог бы быть интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», — комментируя процедурные нарушения, допущенные в ООН ради выступления Зеленского.

Российский дипломат считает, что это заседание Совета Безопасности было организовано с единственной целью — дать Владимиру Зеленскому очередную «концертную площадку».

До этого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не стоит ждать поражения России в конфликте с Украиной, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Трампа назвали «кандидатом здравого смысла» на президентских выборах в США.

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