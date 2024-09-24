Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России

США сохраняют запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент США Джо Байден последователен в политике Вашингтона в отношении дальних ударов. Она заключается в том, что предоставляемое американское вооружение не должно использоваться против целей на территории России.

Кирби подчеркнул, что это условие все еще остается в силе.

24 сентября стало известно, что украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

Ранее в Бразилии объяснили, почему Запад отверг просьбу Украины об ударах вглубь РФ.