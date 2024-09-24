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Трамп оценил возможность поражения России на Украине

Трамп: РФ победила Гитлера и Наполеона, не стоит ждать поражения Москвы

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Charly Triballeau/AP

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не стоит ждать поражения России в конфликте с Украиной, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис втянули Соединенные Штаты в российско-украинский конфликт и не могут из него вылезти.

Трамп в очередной раз повторил, что если станет президентом, то начнет переговоры и добьется того, что США выйдут из участия в конфликте.

17 сентября Трамп пообещал, что наладит отношения с РФ и КНР в случае победы на предстоящих выборах.

15 сентября Трамп записал видеообращение для выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», в котором обозначил два компонента для урегулирования украинского кризиса. Как сказал кандидат в президенты США, добиваться прекращения огня надо с помощью «силы духа и мудрости».

В то же время политик рассказал, что хорошо знал российского лидера Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского. Бывший хозяин Белого дома уточнил, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы в 2022 году он все еще находился у власти.

Ранее Трампа назвали «кандидатом здравого смысла» на президентских выборах в США.

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