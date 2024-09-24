Генсек ООН намерен провести переговоры с Лавровым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается 26 сентября провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил официальный представитель руководителя всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Да, пока встреча запланирована на четверг», — сказал он на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что у главы дипведомства РФ в рамках Генассамблеи ООН запланировано несколько встреч, включая переговоры с Гутерришем.

В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с Лавровым перед поездкой делегации в ООН.

Ранее в МИД России заявляли, что Западу не удастся превратить неделю высокого уровня Генассамблеи ООН в «украинский спектакль».