В США поддержали временный бюджет финансирования правительства

Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация президента США поддержала проект, продлевающий финансирование федеральных структур страны до 20 декабря 2024 года, говорится в заявлении управления.

В Белом доме также призвали к скорейшему рассмотрению проекта, чтобы избежать перебоев в финансировании правительства и так называемого шатдауна - прекращения его работы.

Накануне республиканцы в конгрессе США внесли проект временного бюджета, чтобы избежать прекращения финансирования правительства страны.

45-страничный документ внес член палаты представителей Томас Кол. Проект предусматривает продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. При этом документом предлагается в случае необходимости увеличить бюджет Секретной службы Соединенных Штатов «для выполнения операций по охране», которые в том числе связаны с грядущими президентскими выборами в стране.

Ранее сообщалось, что США в случае шатдауна могут потерять возможность оперативно помогать Украине.