Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден упомянул Путина в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН

Байден только один раз упомянул Путина, выступая на Генеральной Ассамблее ООН

close
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН один раз упомянул российского коллегу Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Во время заседания американский лидер высказался о текущей ситуации на Украине. В том числе он бездоказательно обвинил президента РФ в желании «разрушить» соседнее государство.

«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее», — сказал Байден.

После этого он ни разу не упомянул имя российского лидера.

Журналисты обратили внимание, что в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году президент США упомянул Украину целых 10 раз. Однако имя Путина он не произнес ни разу.

Незадолго до выступления Байдена на текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН корреспонденты поинтересовались у него, готовы ли США к возможному вооруженному конфликту с РФ в случае снятия с Украины ограничений на удары вглубь российской территории. Но глава государства не стал отвечать на этот вопрос, молча проследовав в зал заседаний.

Ранее американский лидер призвал реформировать Совет Безопасности ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами