Байден упомянул Путина в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН

Президент США Джо Байден во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН один раз упомянул российского коллегу Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Во время заседания американский лидер высказался о текущей ситуации на Украине. В том числе он бездоказательно обвинил президента РФ в желании «разрушить» соседнее государство.

«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее», — сказал Байден.

После этого он ни разу не упомянул имя российского лидера.

Журналисты обратили внимание, что в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году президент США упомянул Украину целых 10 раз. Однако имя Путина он не произнес ни разу.

Незадолго до выступления Байдена на текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН корреспонденты поинтересовались у него, готовы ли США к возможному вооруженному конфликту с РФ в случае снятия с Украины ограничений на удары вглубь российской территории. Но глава государства не стал отвечать на этот вопрос, молча проследовав в зал заседаний.

Ранее американский лидер призвал реформировать Совет Безопасности ООН.