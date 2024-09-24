Отсутствие у стран Запада четкой стратегии по будущему Украины играет на руку России, поскольку раскол между союзниками Киева только истощает их ресурсы. Такую оценку дает издание The National Interest.

Как следует из текста, стратегия Запада по поддержке Украины «практически гарантирует», что ресурсы будут тратиться впустую. Стратегия поощряет «бесконечные публичные препирательства», которые подрывают мощь Соединенных Штатов и убеждают Кремль, что он сможет «пересидеть» западные страны и достичь своих целей в противостоянии.

Кроме того, указывают авторы, так называемая победа Киева в конфликте видится Владимиром Зеленским и Западом по-разному. Украинский лидер считает необходимым возвращение к границам 1991 года, в то время как Запад считает приемлемым возвращение к границам 2022 года или сохранение государственности республики как таковой.

«И еще до начала боевых действий президент Джо Байден подчеркивал, что США не пойдут войной на Россию ради Украины…» – пишет The National Interest.

Союзникам Киева следует адекватно оценивать возможности, намечая курс на сосуществование с Россией, которая по окончании конфликта не перестанет быть противником, но останется партнером, необходимым для поддержания стратегической стабильности, констатируют авторы.

До этого Джо Байден в ходе своего выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций заявил, что Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину.

Ранее на Западе сравнили «план победы» Зеленского со списком желаний.