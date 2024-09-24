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Байден объяснил свое решение не баллотироваться на второй президентский срок

Байден объяснил любовью к стране свое решение сняться с выборов президента

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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент США Джо Байден назвал трудным свое решение не баллотироваться на второй президентский срок. Об этом пишет РИА Новости.

«Этим летом я должен был решить, претендовать ли на второй срок в качестве президента. Это было сложное решение, работать президентом — высшая честь моей жизни... Но сколько бы я ни любил работу, я люблю страну больше», — сказал Байден в обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

В середине августа кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота. По мнению политика, действующего главу государства заставила принять такое решение Демократическая партия. Республиканец отметил, что вице-президент Камала Харрис, которая будет участвовать в президентской гонке от демократов, «так же плоха, как Байден».

Выборы американского президента состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки. Он подчеркнул, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока, и поддержал кандидатуру Харрис.

Ранее Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет.

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