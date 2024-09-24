Байден объяснил свое решение не баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден назвал трудным свое решение не баллотироваться на второй президентский срок. Об этом пишет РИА Новости.

«Этим летом я должен был решить, претендовать ли на второй срок в качестве президента. Это было сложное решение, работать президентом — высшая честь моей жизни... Но сколько бы я ни любил работу, я люблю страну больше», — сказал Байден в обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

В середине августа кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота. По мнению политика, действующего главу государства заставила принять такое решение Демократическая партия. Республиканец отметил, что вице-президент Камала Харрис, которая будет участвовать в президентской гонке от демократов, «так же плоха, как Байден».

Выборы американского президента состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки. Он подчеркнул, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока, и поддержал кандидатуру Харрис.

Ранее Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет.