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Байден отказался отвечать на вопрос о возможной войне с Россией

Байден отказался отвечать на вопрос, готовы ли США к возможной войне с Россией

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Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе Генассамблеи ООН не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США к возможной войне с Россией на фоне возможного одобрения Вашингтоном использования Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории.

После заданного вопроса американский президент молча проследовав в сторону зала заседаний.

24 сентября The Washington Post писал, что представители Белого дома и Пентагона сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Байден заявил, что он выглядит на 40 лет.

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