МИД Украины ответил президенту Чехии на слова о сохранении территорий в составе РФ

Министерство иностранных дел Украины отвергло заявление президента Чехии Петра Павела о том, что по завершении конфликта Россия сохранит контроль над новыми областями в своем составе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД отметили, что Киев исходит из «формулы мира» Владимира Зеленского, где зафиксирован вывод российских войск с «суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости... В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну», — говорится в заявлении.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало мир объединиться для воплощения в жизнь «формулы мира» и давления на Россию, «чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву».

Президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times заявлял, что наиболее вероятным результатом конфликта на Украине станет сохранение Россией контроля над новыми областями.

Чешский президент считает, что конфликт не закончится ни полным поражением России, ни Украины. По его мнению, Украина не сможет вернуться к своим границам 1991 года, в то время как Россия не получит официального признания своих новых территорий от Киева.

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине.