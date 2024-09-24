Байден заявил, что он выглядит на 40 лет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) пошутил, что выглядит на 40 лет. Его слова передает РИА Новости.

«Это будет мое последнее выступление Генассамблее ООН. Я видел примечательный период истории. Впервые меня выбрали в сенат в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40, я это знаю», — заявил 81-летний американский президент.

Байден завершил свое последнее выступление в качестве президента США на Генассамблее ООН призывом сотрудничать.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Байден призвал реформировать Совбез ООН.