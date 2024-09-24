Байден призвал страны к сотрудничеству

Джо Байден завершил свое последнее выступление в качестве президента Соединенных Штатов на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) призывом сотрудничать. Его слова передает РИА Новости.

«Нет ничего невозможного, если мы будет работать вместе», — сказал Байден.

Также Байден заявил, что США не прекратят поддерживать Украину.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Байден высказался о разрешении конфликта на Ближнем Востоке.