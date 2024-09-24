Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступление на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), передает РИА Новости.

«Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — сказал Байден.

Байден приехал в штаб-квартиру ООН для «прощальной» речи.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что необходимо дождаться окончания высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России по возможному разрешению Украине наносить удары по российским регионам.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием этих сессий по традиции является неделя высокого уровня. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на мероприятии ожидается 28 сентября.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал изменить Совет Безопасности.