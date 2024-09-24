Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ благодаря тому, что среди западных лидеров есть «пара здравомыслящих», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает телеканал М1.

Он подчеркнул, что среди западных союзников есть только один-два здравых голоса, которые могут дать трезвую оценку ситуации.

Сийярто выразил надежду, что никто не станет переходить красную линию разрешения Украине на удары вглубь России.

24 сентября стало известно, что украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

Ранее в Бразилии объяснили, почему Запад отверг просьбу Украины об ударах вглубь РФ.