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Генеральный секретарь ООН призвал изменить Совет Безопасности

Антониу Гутерриш выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расформировать Совет Безопасности всемирной организации. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 24 сентября, португальский дипломат выступил на общих прениях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Во время заседания он обратил внимание, что Совет Безопасности всемирной организации был создан странами-победительницами Второй мировой войны.

«Большая часть Африки все еще находилась под колониальным господством. По сей день Африка не имеет постоянного места в крупнейшем <...> совете по поддержанию мира. Это должно измениться», — сказал Гутерриш.

В то же время генеральный секретарь обратил внимание на необходимость пересмотреть глобальную финансовую систему, также созданную в середине XX века. Однако никаких конкретных предложений о том, как надо изменить Совет Безопасности ООН и мировую финансовую архитектуру, дипломат не внес.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующая структура всемирной организации, которая отвечает за поддержание мира. В настоящее время в него входят пять постоянных членов с правом вето (РФ, США, КНР, Великобритания и Франция) и 10 временных членов. Последние избираются на два года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реформировать ООН.

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