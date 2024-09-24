Генсек ООН призвал к миру на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, конфликт на территории Украины распространяется, нет никаких признаков его ослабевания. Гутерриш подчеркнул, что за это расплачиваются мирные жители своими разрушенными жизнями и общинами.

По его мнению, настало время справедливого мира, который будет основан на Уставе ООН, международном праве и резолюциях организации.

Накануне Гутерриш заявил, что конфликты в мире, от Ближнего Востока до Украины и Судана, множатся и бушуют, им не видно конца.

79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. В ходе нее впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.