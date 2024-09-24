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Политолог рассказал о важном звоночке для НАТО со стороны Турции

Политолог Блохин: попытка Турции попасть в БРИКС — важный звоночек для НАТО

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Francois Lenoir/Reuters

Попытка вступления Турции в БРИКС может стать серьезным ударом по Североатлантическому альянсу, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности  РАН, политолог  Константин Блохин. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, Турция имеет вторую по численности армию НАТО после США. Поэтому альянс будет дорожить страной.

Политолог добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган демонстрирует свою политическую субъективность. Для стран НАТО ситуация является звоночком, особенно если государство-член альянса пытается присоединиться к организации, которая выражает альтернативную модель западного мироустройства, подчеркнул Блохин.

Если произойдет интеграция Турции в БРИКС, то НАТО лишится важного союзника и будет ослаблена. Присоединение к альянсу Финляндии и Швеции не принесло организации столько стратегической выгоды, сколько она потеряет в случае выхода Турции, считает политолог.

24 сентября зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил, что заявка Турции в БРИКС и ее потенциальное вступление в объединение станет революционным событием, поскольку страна «разорвет цепь НАТО».

Ранее Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС.

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