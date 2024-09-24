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Украина не смогла предоставить США аргументы на снятие ограничений на удары по РФ

WP: Украина не смогла убедить США снять ограничения на удары по России

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами. Об этом сообщает The Washington Post.

Чиновники из Белого Дома и департамента безопасности США утверждают, что Киев не смог предоставить убедительный аргумент того, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России значительно повлияют на путь Украины к победе в конфликте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не дают разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России из-за страха эскалации.

По его мнению, отсутствие соответствующего разрешения связано с тем, что Запад боится эскалации. По крайней мере, так считают западные разведки, уточнил он.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

Ранее в Бразилии объяснили, почему Запад отверг просьбу Украины об ударах вглубь РФ

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