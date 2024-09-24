Украина не смогла предоставить США аргументы на снятие ограничений на удары по РФ

Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами. Об этом сообщает The Washington Post.

Чиновники из Белого Дома и департамента безопасности США утверждают, что Киев не смог предоставить убедительный аргумент того, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России значительно повлияют на путь Украины к победе в конфликте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не дают разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России из-за страха эскалации.

По его мнению, отсутствие соответствующего разрешения связано с тем, что Запад боится эскалации. По крайней мере, так считают западные разведки, уточнил он.

Украинские власти регулярно заявляют о необходимости снятия ограничений на удары поставляемым оружием вглубь российской территории. В частности, они полагают, что такое решение поможет изменить динамику конфликта в пользу Киева. Многие союзники Украины поддерживают удары вглубь РФ, однако Соединенные Штаты на данный момент не изменили своей позиции, которая заключается в запрете подобных действий.

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