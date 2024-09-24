Проект о наказании за оскорбление представителей власти проходит оценку

Проект об ужесточении ответственности за оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По его словам, законопроект в Госдуму не внесен и не рассматривается. Инициатива пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения.

24 сентября стало известно, что в России разработали законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Автором инициативы является Пискарев. Он предложил изложить ст. 319 Уголовного кодекса о публичном оскорблении властей в новой редакции: штрафовать провинившихся на сумму до 80 тыс. рублей (сейчас — до 40 тыс. рублей), или назначать обязательные работы до 460 часов (сейчас — до 360 часов), или назначать исправительные работы на срок до двух лет (сейчас — до года).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, но критика и оскорбления – «разные понятия».

Ранее в Госдуме призвали криминализировать побои вместо оскорблений депутатов.