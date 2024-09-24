Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проект о наказании за оскорбление представителей власти проходит оценку

Депутат Пискарев: проект о наказании за оскорбление депутатов проходит оценку

close
Нина Зотина/РИА Новости

Проект об ужесточении ответственности за оскорбление представителей власти пока проходит обязательную стадию экспертной оценки. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По его словам, законопроект в Госдуму не внесен и не рассматривается. Инициатива пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения.

24 сентября стало известно, что в России разработали законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Автором инициативы является Пискарев. Он предложил изложить ст. 319 Уголовного кодекса о публичном оскорблении властей в новой редакции: штрафовать провинившихся на сумму до 80 тыс. рублей (сейчас — до 40 тыс. рублей), или назначать обязательные работы до 460 часов (сейчас — до 360 часов), или назначать исправительные работы на срок до двух лет (сейчас — до года).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, но критика и оскорбления – «разные понятия».

Ранее в Госдуме призвали криминализировать побои вместо оскорблений депутатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами