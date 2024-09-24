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Президент Ирана проведет переговоры с Путиным на саммите БРИКС

Президент Ирана Пезешкиан проведет переговоры с Путиным на саммите БРИКС

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани в октябре. Об этом сообщила спикер правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани, передает The Guardian.

Это будет первый визит Пезешкиана в Россию с момента его вступления в должность в конце июля.

«Президент [Пезешкиан] посетит Российскую Федерацию и примет участие в саммите БРИКС. <…> Он также проведет двусторонние встречи с президентом России», — сказала Мохаджерани.

Она также отметила, что соглашение о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном «почти готово», не вдаваясь в подробности.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

Ранее Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана.

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