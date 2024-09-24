Представители ряда стран ЕС раскритиковали председательствующую в Совете Евросоюза Венгрию за недостаточное внимание к вопросам, связанным с Украиной. Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока на заседании Совета ЕС заявил, что приоритетами на оставшийся срок председательства страны являются экономическая конкурентоспособность, оборона, нелегальная миграция и расширение Евросоюза. Представители нескольких стран объединения раскритиковали Венгрию за то, что в этом списке не было Украины.

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля 2023 года и продлится до конца 2024 года.

23 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступающие за мир на Украине политики подвергаются нападениям.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

Ранее в Венгрии допустили возможность третьей мировой войны.