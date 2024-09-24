Так называемый «план победы», с которым президент Украины Владимир Зеленский прибыл на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, на самом деле является проектом по началу третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте на платформе X написала депутат немецкого парламента Севим Дагделен.

Она обратила внимание, что цель разработанного украинским лидером документа заключается в вовлечении западных стран в противостояние между Москвой и Киевом. В том числе это касается Германии, подчеркнула законодатель.

«План победы» Зеленского над ядерной державой в лице РФ — это план мировой войны. <...> Молчание немецкого правительства по поводу этого замечательного плана по прямому вовлечению Германии в конфликт на Украине является фатальным», — заявила Дагделен.

Как отметила депутат со ссылкой на результаты недавних социологических опросов, большинство жителей Германии не одобряют поставки оружия на Украину. Однако нынешнее руководство страны игнорирует мнение граждан, что законодатель назвала «преступлением».

24 сентября журнал The American Conservative сообщил, что «план победы» Зеленского не содержит никаких предложений по завершению конфликта. Документ представляет собой список требований к зарубежным партнерам Киева, включая принятие страны в НАТО и передачу ей современных видов вооружений.

Ранее президент Украины высказался о переговорах с РФ.