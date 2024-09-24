Лукашенко заявил о создании в Белоруссии народного ополчения

В Белоруссии будет создано народное ополчение в рамках министерства обороны республики, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА в своем Telegram-канале.

По словам лидера страны, новая военная структура необходима для того, «чтобы человек, который не попадает в армию, но владеющий оружием, мог защитить дом». Цель создания народного ополчения — увеличить численность личного состава Вооруженных сил Белоруссии в случае начала боевых действий.

Лукашенко дал поручение госсекретарю Совета безопасности страны Александру Вольфовичу приступить к созданию единой системы обороны, куда войдет армия Белоруссии, народное ополчение и территориальная оборона.

24 сентября в ходе посещения Обуз-Лесновского полигона Лукашенко заявил, что Белоруссии следует готовиться к вооруженному конфликту, чтобы в будущем суметь его избежать. При этом он выразил надежду, что в реальности никакого вооруженного противостояния с участием Белоруссии не случится. По словам президента, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сейчас он не видит тенденций к началу конфликта.

Ранее Лукашенко рассказал о действиях России в случае агрессии против Белоруссии.