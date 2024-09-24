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Политолог назвал «большим шоу» визит Зеленского в США

Политолог Васильев: Зеленский прибыл в США за разрешением бить ракетами по РФ

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Caitlin Ochs/Reuters

Сентябрьский визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон — большое американское шоу, цель которого — добиться разрешения на удары западными ракетами по территории России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«По всей видимости, хотя официально на встрече, которая будет 26-го числа, Зеленский не получит разрешения, формально, официально, но я думаю, что Соединенные Штаты Америки дадут соответствующего рода отмашку, и подобного рода ударов следует ожидать», — прогнозирует Васильев.

По его словам, если Украина и получит разрешение на удары по РФ, то атаки будут предприняты ближе к президентским выборам в США. При этом если ситуация выйдет из-под контроля, Зеленского сделают крайним, считает эксперт.

В Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Зеленский уже выступил и озвучил свой мирный план. Он заявил, что для прекращения боевых действий РФ должна вывести войска со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также вернуть Киеву контроль над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В ООН его план сочли основой для урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта.

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