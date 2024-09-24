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Нидерланды направят Украине новый пакет помощи

Нидерланды направят Украине €209,5 млн на восстановление инфраструктуры

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Unsplash

Нидерланды направят Украине новый пакет помощи на €209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп, слова которого передает «Униан».

Голландия также внесет €45 млн в Фонд поддержки энергетики Украины и будет финансировать поставки необходимого оборудования.

20 сентября газета Reuters сообщила, что размер нового пакета вооружений для Украины, который США планируют выделить на следующей неделе, составит $375 млн. В новый пакет американской военной помощи для Киева войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения. Ожидается, что общий размер нового пакета помощи составит $375 млн. Отмечалось, что США объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе.

Ранее Зеленский рассказал о плане усиления Украины, который везет в США.

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