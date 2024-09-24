Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал «план победы» Зеленского неприемлемым для США

Политолог Станкевич: план победы Зеленского неприемлем для США

close
Caitlin Ochs/Reuters

Политолог и историк Сергей Станкевич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, предполагающий, по данным западных СМИ, гарантии безопасности для Киева, передачу вооружений и международную финансовую помощь. По мнению эксперта, запросы президента Украины вряд ли будут выполнены.

«План заведомо неприемлемый ни для кого, в том числе для США», — подчеркнул Станкевич.

Он добавил, что на сегодняшний день в США нет ни одного политика, который готов подписаться под «планом» Зеленского. Если будет одобрена хотя бы половина пожеланий украинского лидера, у Киева появится шанс глубже втянуть НАТО в конфликт с Россией, считает эксперт.

Как пишет журнал The American Conservative, в «плане победы» Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта.

Отмечается, что эта инициатива представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Последнее, обратил внимание журнал, не поможет завершить конфликт на Украине, поскольку Россия не позволит республике вступить в НАТО.

Ранее Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами