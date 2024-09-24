Политолог назвал «план победы» Зеленского неприемлемым для США

Политолог и историк Сергей Станкевич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, предполагающий, по данным западных СМИ, гарантии безопасности для Киева, передачу вооружений и международную финансовую помощь. По мнению эксперта, запросы президента Украины вряд ли будут выполнены.

«План заведомо неприемлемый ни для кого, в том числе для США», — подчеркнул Станкевич.

Он добавил, что на сегодняшний день в США нет ни одного политика, который готов подписаться под «планом» Зеленского. Если будет одобрена хотя бы половина пожеланий украинского лидера, у Киева появится шанс глубже втянуть НАТО в конфликт с Россией, считает эксперт.

Как пишет журнал The American Conservative, в «плане победы» Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта.

Отмечается, что эта инициатива представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Последнее, обратил внимание журнал, не поможет завершить конфликт на Украине, поскольку Россия не позволит республике вступить в НАТО.

Ранее Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине.