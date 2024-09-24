В Кремле заявили, что западные СМИ работают под запредельным прессингом власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ работают под запредельным прессингом со стороны властей.

«Мы не считаем возможным вмешиваться в редакционную политику, это удел ваших западных партнеров, ваших западных коллег», — сказал он журналистам.

По его словам, западные СМИ работают под запредельным прессингом со стороны своих властей и «своих кураторов».

«Мы с уважением относимся к вашей редакционной политике», — заявил он.

В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг «Россия сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Власти США также предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

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