В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту БРИКС в Казани

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам подготовку к саммиту БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Турции и Сирии на предстоящем саммите, он ответил, что пока детали программы и графики двухсторонних встреч не раскрываются.

Песков отметил, что подготовка к мероприятию уже на завершающей стадии.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 июля Эрдоган заявлял, что Турция планирует предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Асад рассказал о прогрессе сближения Турции и Сирии.