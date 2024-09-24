В Кремле оценили слова Трампа о Зеленском и демократах

Вопрос о том, кто выиграет на предстоящих президентских выборах в США, не является приоритетным для России, она думает о своих проблемах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос нашего приоритетного интереса, мы живем своими проблемами. Это должно быть вопросом для американских избирателей, чем они и живут в ожидании выборов. Политическая борьба жесткая, но это не вопрос номер один для нас», — сказал представитель Кремля.

До этого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим продавцом в истории», поскольку увозит из США огромные суммы денег.

По мнению Трампа, Зеленский желает, чтобы выборы президента США выиграли демократы, поскольку украинский президент получает от них деньги.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Соперником Трампа от Демократической партии выступает вице-президент Камала Харрис.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не знает, «как остановить войну».