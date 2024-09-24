Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили слова Трампа о Зеленском и демократах

Песков: результаты выборов президента в США неприоритетны для России

close
Jonathan Ernst/Reuters

Вопрос о том, кто выиграет на предстоящих президентских выборах в США, не является приоритетным для России, она думает о своих проблемах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос нашего приоритетного интереса, мы живем своими проблемами. Это должно быть вопросом для американских избирателей, чем они и живут в ожидании выборов. Политическая борьба жесткая, но это не вопрос номер один для нас», — сказал представитель Кремля.

До этого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим продавцом в истории», поскольку увозит из США огромные суммы денег.

По мнению Трампа, Зеленский желает, чтобы выборы президента США выиграли демократы, поскольку украинский президент получает от них деньги.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Соперником Трампа от Демократической партии выступает вице-президент Камала Харрис.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не знает, «как остановить войну».

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами