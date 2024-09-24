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Политолог раскрыл, кому выгоден полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке

Политолог Каргин: Трампу выгоден полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке

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RVvoenkor/Telegram

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке в первую очередь выгоден кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Каргин.

«Если говорить о позиции Трампа, то ему, скорее, выгодно начало полномасштабной войны, поскольку это консолидирует его электорат, он в основном произраильский. И это в очередной раз покажет импотенцию и полный крах политики нынешней администрации Вашингтона на Ближнем Востоке», — отметил Каргин.

Что касается демократов, они заинтересованы в том, чтобы вокруг Израиля сейчас ничего не происходило, поскольку их электорат — глобально «левый», пропалестинский, добавил эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что ЦАХАЛ нанес уже 1300 ракетных ударов по объектам движения.

Ранее армия Израиля нанесла точечный удар по столице Ливана.

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