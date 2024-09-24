Посол РФ в Бейруте оценил риски начала войны между Израилем и Ливаном

Риски перерастания конфликта Израиля и шиитской организации «Хезболла» в полномасштабную войну между еврейским государством и Ливаном крайне высоки, считает посол РФ в Бейруте Александр Рудаков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок», — отметил Рудаков.

По словам дипломата, местные СМИ называют возможный крупный конфликт «третьей ливанской войной». По его мнению, в нее могут оказаться втянуты и другие страны региона.

Рудаков также заявил о том, что Ливан переживает гуманитарную катастрофу, схожую с той, которая наблюдается в секторе Газа.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против «Хезболлы», которая получила название «Стрелы севера». В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть места базирования «Хезболлы». Он заявил, что шиитская организация использует их в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что сразу три авиакомпании отменили рейсы в Израиль на фоне его конфликта с «Хезболлой».