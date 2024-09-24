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Британию назвали причастной к саботажу инициатив по мирному урегулированию на Украине

Полянский: Великобритания играет заметную роль в саботаже инициатив по Украине

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Global Look Press

Великобритания играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине, сейчас Лондон является «главным противником мира». Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине», — сказал дипломат.

Полянский напомнил, что в начале 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились «парафированием» проекта мирного договора между Российской Федерацией и Украиной.

По мнению зампреда, такую позицию Лондон занимает из-за того, что на протяжении столетий «взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея».

В марте 2022 года после начала специальной военной операции в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины, на которых были обозначены контуры возможного мирного соглашения. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда заявлял, что от Украины были получены письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск.

Ранее в Турции рассказали, почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной в 2022 году.

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