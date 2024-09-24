Политолог: исход выборов в США может решить ближневосточная карта

Исход президентских выборов в США во многом зависит от событий на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Каргин. По его словам, после подрыва пейджеров в Ливане и авиаударов по арабской республике шансы республиканца Дональда Трампа на победу возрастают.

«Нынешняя администрация США, [вице-президент Соединенных Штатов Камала] Харрис и [нынешний американский лидер Джо] Байден заинтересованы в том, чтобы вокруг Израиля сейчас ничего не происходило, поскольку их электорат — глобально «левый», пропалестинский. Поэтому Белому дому нужно, чтобы войны там сейчас не было», — сказал Каргин.

Он добавил, что демократов не волнует ни судьба израильтян, ни палестинцев, но они хотят выиграть выборы у Трампа. Поэтому им нужно, чтобы на протяжении двух ближайших месяцев ситуация на Ближнем Востоке не обострялась.

В Ливане 17 сентября почти три тысячи человек были ранены при массовом подрыве пейджеров членов «Хезболлы». 12 человек спасти не удалось.

Взрывы прозвучали в южном районе Бейрута, в других регионах страны и в сирийском Дамаске, где находилась в тот момент делегация «Хезболлы». Как сообщает Al Jazeera, операцию осуществили израильские военные. Члены «Хезболлы» используют эти устройства в закрытой системе связи.

18 сентября ливанские СМИ сообщили о новых взрывах раций, мобильных телефонов, замков с отпечатками пальцев, кухонной техники, солнечных батарей, пейджеров и автомобильных радиостанций. Более 100 человек пострадали, девять — скончались.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской авиабазе.