Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума во вторник приступила к рассмотрению законопроекта, который запретит пропаганду чайлдфри. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения», — подчеркнул он.

Как пояснил Володин, речь идет о воспрепятствовании такой информации, которая популяризует бездетность.

Спикер Госдумы также сообщил, что предполагается запретить пропаганду чайлдфри в СМИ, сети, кино и рекламе. Штрафы за нарушение предполагается установить до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до пяти миллионов для юридических лиц.

До этого сообщалось, что более половины (53%) россиян ощущают пропаганду чайлдфри. По мнению опрошенных, в России активно навязывают бездетный образ жизни и мнение о том, что такой выбор дает молодежи возможность развиваться, строить карьеру и путешествовать.

Накануне депутат Султан Хамзаев говорил, что во вторник, 24 сентября, в Госдуме будет представлен законопроект о запрете движения чайлдфри в России. Как пояснили авторы инициативы, в интернете функционируют сообщества, которые пропагандируют отказ от рождения детей и выражают неуважение как к родительству, так и к многодетным семьям. Проект же нацелен на защиту от распространения такого контента в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе.

Ранее в Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри».